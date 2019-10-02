Американец повторил выдающееся достижение Сергея Бубки на чемпионате мира: видео

Американец Сэм Кендрикс стал двукратным чемпионом мира по прыжкам с шестом на мировом первенстве в катарской Дохе.

Сэм Кендрикс стал чемпионом мира, показав лучший результат в мужских соревнованиях по прыжкам с шестом – 5,97 м.

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Такую же планку преодолел швед Арман Дюплантис, однако по дополнительным показателям расположился лишь на втором месте. Третий – поляк Петр Лисек (5,87 м).

Таким образом, американец повторил достижение Сергея Бубки и стал вторым спортсменом, которому удавалось выиграть больше одного чемпионата мира подряд.

В медальном зачете Украина занимает 15-е место с одной медалью: серебро выиграла прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая также установила новый мировой рекорд среди спортсменок в возрасте до 20 лет.

К слову, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября до 6 октября.