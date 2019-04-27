Американец в жестком бою нокаутировал мексиканского ветерана: видео

Американец Джесси Варгас (29-2-2, 11 KO) дебютировал в первом среднем весе (до 69,9 кг) досрочной победой над жарким мексиканским ветераном ринга Умберто Сото (69-10-2, 37 KO).

Бой для мексиканца начался с двух подряд неприятностей. Сначала произошло столкновение головами, затем Сото пропустил удар ниже пояса. Варгас преимущественно работал вторым номером, пытался перехватывать атаки ветерана благодаря преимуществу в скорости.

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Во 2-м раунде бойцы снова столкнулись головами. На этот раз не повезло Варгасу-рассечение у левого глаза. Бойцы порой лихо обменивались ударами, американец снова "зарядил" Сото ниже пояса.

В 6-й трехминутке у Варгаса прошла "двойка" и ветеран из Мексики не устоял. Однако Сото продолжил бой, но полностью не восстановился. Варгас бросился на добивание и заставил рефери остановить бой.

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