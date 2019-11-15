Американец Вассел мощно нокаутировал россиянина Харитонова на турнире Bellator 234: видео

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Линтон Вассел – Сергей Харитонов
Линтон Вассел – Сергей Харитонов / Facebook

Британец Линтон Вассел нокаутировал россиянина Сергея Харитонова в главном бою турнира Bellator 234, который прошел в Тель-Авиве.

Поединок завершился во втором раунде после того, как рефери остановил избиение россиянина, который лежал на животе и уже не оказывал сопротивления.

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Судьи приняли решение остановить поединок, поскольку было очевидно, что Харитонов не может продолжать бой. В итоге британец одержал победу техническим нокаутом.

Для 39-летнего Сергея Харитонова это уже 8 поражение при 30 проведенных поединках. При этом у 36-летнего Линтона Васселл статистика еще хуже: он получил 19 побед при 8 поражениях.

Видео боя Линтон Вассел – Сергей Харитонов

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Смешанные единоборства
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