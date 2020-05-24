Американская компания приобрела стадион "Черноморец" в Одессе, – СМИ

В пятницу, 22 мая, состоялся очередной аукцион по продаже одесского стадиона "Черноморец". Футбольную арену удалось продать с 17-й попытки.

Цена на стадион упала с 1,1 миллиарда гривен

Как сообщает "ТаТоТаке", стадион, принадлежавший Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), удалось продать неизвестной американской компании.

Читайте также "Черноморец" назначил нового главного тренера после увольнения Маркевича

Кроме арены, в их собственность перейдут офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, гостиница и подземный паркинг.

По информации "ТаТоТаке", стадион продали за 5 миллионов долларов (139 млн миллионов гривен).

Журналисты информируют, что стартовой ценой стадиона были 1,1 миллиарда гривен. В марте 2020 года цена упала до 10 миллионов долларов, а в мае еще ниже.

Американская компания уже внесла 10% от общей стоимости. Пока не сообщается, для чего американцы приобрели стадион.

По версии "ТаТоТаке", стадион приобретен для создания казино вместо отеля.

Также неизвестна судьба футбольного клуба "Черноморец", выступающего на стадионе. Одесский клуб не сможет арендовать стадион из-за высокой цены – примерно 200-400 тысяч гривен за матч.

Как известно, в клубе проблемы с выплатой зарплат. Это повлекло отставку с поста главного тренера Остапа Маркевича.

Что известно о стадионе "Черноморец"?Арена построена в период с 1925 по 1935 год. Стадион пережил несколько реконструкций, последняя из которых завершилась в 2011 году. Арена является домашней для ФК "Черноморец". Также стадион принимает матчи за Суперкубок Украины, финал Кубка Украины и матчи сборной Украины.