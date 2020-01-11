Американская боксерша побила невероятный рекорд Ломаченко

Американка Кларесса Шилдс в ночь с пятницы на субботу в главном бою вечера бокса в Атлантик Сити победила хорватку Иванну Хабазин. 24-летняя боксерша вошла в историю, побив рекорд украинца Василия Ломаченко.

Благодаря этой победе американка стала чемпионкой мира в третьем дивизионе за 10 боев, побив рекорд Ломаченко.

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Украинцу, чтобы стать чемпионом в трех дивизионах, понадобилось 12 поединков. Василий был чемпионом в полулегком и втором полулегком весе.

Сейчас Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC в легком весе.

Поединок Шилдс против Хабазин прошел полностью при преимуществах американки. Она выиграла каждый из раундов, а в шестом хорватка после серии ударов по печени побывала в нокдауне.

В итоге судьи вынесли единогласный разгромный вердикт в пользу Шилдс – 100:89, 100:90 и 99:89.