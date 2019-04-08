Американская гимнастка сломала две ноги во время неудачного приземления: жуткое видео
Американская гимнастка Сэм Черио во время выступления неудачно приземлилась. Девушка сломала две ноги и вывернула коленные суставы.
Гимнастка пыталась выполнить упражнение дабл фронтфлип во время выступления на региональных университетских соревнованиях в штате Луизиана. Однако она неудачно приземлилась на край мата. В результате неудачного приземления девушка сломала обе ноги и вывернула коленные суставы.
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Видео получения травмы гимнасткой (осторожно, 18+)
После этой травмы Сэм Черио заявила об окончании карьеры гимнастки.
Источник: 24 Канал
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