Американская гимнастка сломала две ноги во время неудачного приземления: жуткое видео

Американская гимнастка Сэм Черио во время выступления неудачно приземлилась. Девушка сломала две ноги и вывернула коленные суставы.

Гимнастка пыталась выполнить упражнение дабл фронтфлип во время выступления на региональных университетских соревнованиях в штате Луизиана. Однако она неудачно приземлилась на край мата. В результате неудачного приземления девушка сломала обе ноги и вывернула коленные суставы.

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Видео получения травмы гимнасткой (осторожно, 18+)

I couldn’t find this clip any where so here the Auburn gymnast breaking both of her legs #StickItForSam #AuburnGymnastics pic.twitter.com/bZgiNkCeEa — . (@A_jMeadows) 6 квітня 2019 р.

После этой травмы Сэм Черио заявила об окончании карьеры гимнастки.