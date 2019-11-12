Американская гимнастка умерла после трагической тренировки: врачи три дня боролись за ее жизнь

20-летняя американская гимнастка Мелани Коулман погибла после падения с брусьев во время тренировки.

Трагедия произошла 8 ноября в зале, где Коулман занималась больше десяти лет. На тренировке Мелани выполняла упражнение на разновысоких брусьях, но не удержалась и сорвалась вниз. Об этом сообщает The Connecticut Post.

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Спортсменку доставили в больницу с тяжелой травмой позвоночника. Врачи трое суток боролись за жизнь гимнастки, но 11 ноября Мелани умерла.

Коулман была капитаном гимнастической команды, а также участницей государственной программы по подготовке олимпийских атлетов. Ее успехи отметила Федерация гимнастики США.

"Тренеры и преподаватели описывают Мелани как особую молодую девушку. Она добивалась успехов, как в классе, так и в зале. Мы выражаем глубокую симпатию ее родственникам и друзьям", – сказал глава университета Джо Бертолини.

Отмечается, что после смерти органы Мелани Коулман были использованы для донорства.