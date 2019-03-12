Американская гимнастка взорвала сеть своим выступлением: видео

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В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – 21-летняя американская гимнастка Кейтли Охаши выступила во время студенческого чемпионата США и менее чем за месяц на YouTube видео просмотрели более 23 миллионов раз. Это больше, чем любой другой спортивный ролик 2019 года.

Также в выпуске:

Кросфит – это молодой эффектный спорт, который агрессивно восхищает поклонников. Эту систему физических тренировок в 2000 году придумал и зарегистрировал Грэг Гласман. Кроссфит стал чрезвычайно популярным и принес Гласману большие прибыли.

В 2007 году Гласман создал соревнования по кроссфиту, где значительная армия сторонников здорового образа жизни могла померяться мускулами.

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Теги: Спорт Новости США Спорт навыворот Спортивная гимнастика
Источник: 24 канал
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