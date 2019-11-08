Американская теннисистка напала на свою соперницу после матча на турнире ITF: видео

Канадка Кэтрин Себов обыграла американку Алисию Паркс в матче 1/8 финала турнира ITF в Лас-Вегасе (6:0, 7:6).

После окончания встречи, раздраженная Паркс бросила ракетку на корт. При рукопожатии Себов сильно пожала руку американской теннисистке, на что Алисия бурно отреагировала, попытавшись наброситься на свою оппонентку.

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На видео можно услышать, как американка произносит "Она снова сжала мою руку!". Судья подтвердил, что видел этот эпизод.

На корт также выбежал и представитель команды Паркс, который не сдерживал себя в словах и жестах по отношению к Себов.

В четвертьфинале Себов встретится с белорусской спортсменкой Ольгой Говорцовой.