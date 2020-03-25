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Американские медиакампании несут миллиардные убытки из-за переноса Олимпиады

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Перенос Олимпиады на 2021 нанесет колоссальный ущерб медиакомпаниям. Речь идет о миллиардах долларов, которые компании потеряют из-за этого.

Например, американская телекомпания NBCUniversal продала рекламного времени во время Олимпиады-2020 в Токио на 1,25 миллиарда долларов. Теперь же, после переноса Олимпийских игр на следующий год, компании придется пересматривать эти рекламные соглашения.

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При этом гарантии того, что рекламные соглашения будут автоматически перезаключены на следующий год, нет. Один из рекламодателей в комментарии The Wall Street Journal заявил, что пандемия коронавируса в мире и связанный с ней карантин заставит многие компании пересмотреть свои рекламные бюджеты из-за вероятной рецессии.

"Никто не знает, как будет выглядеть мир в следующем году", – цитирует его издание.

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В самой компании NBCUniversal заявили, что "активно сотрудничают с рекламными партнерами, чтобы осуществить это перенос, и изучают все возможные варианты, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности брендов и клиентов в этом году и в 2021 году".

Стоит отметить, что NBC Universal заплатила 1 миллиард долларов за право показа Олимпийских игр на территории США.

Акомпания Discovery еще в 2015 году за право показа на территории Европы Олимпийских игр в 2018-2024 годах заплатила 1,45 миллиарда долларов. Но отказалась называть сумму, на которую продала рекламное время на Олимпиаду-2020.

  • Олимпийские игры в Токио перенесли. Точная дата неизвестна, но игры должны состояться не позднее лета 2021 года.
  • При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
  • Будет храниться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости США Медиа Олимпиада-2020 Спорт
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