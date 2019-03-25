Американский баскетболист принес победу благодаря броску со своей половины поля вместе с сиреной

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Джереми Лэмб забросил лучший баззер-биттер с 2010 года
Джереми Лэмб забросил лучший баззер-биттер с 2010 года / Getty Images

В матче НБА между "Шарлотт" (Charlotte Hornets) и "Торонто (Toronto Raptors) победитель определился уже со звуком сирены об окончании игры. Точный бросок удался Джереми Лембу.

На последних секундах встречи при счете 114:112 в пользу "Торонто", Лэмб чуть не потерял мяч. Но подхватив его на своей половине площадки, бросил в сторону корзины соперника. В это время прозвучала сирена об окончании матча. И вместе с ней мяч залетел в корзину. Поэтому бросок был засчитан, а "Шарлотт" одержал победу 114:115.

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Кроме того, Джереми Лэмб стал автором наиболее дальнего баззер-битера с 2010 года

Видео невероятного броска Джереми Лэмба

Что такое баззер-битер
Дословно – бросок с сиреной (англ. Buzzer beater). Бросок в баскетболе, совершенный непосредственно перед окончанием четверти и с сопутствующим звуком сирены. В большинстве случаев термин употребляется в отношении удачных бросков, приносящих команде победу или переводящих игру в овертайм. Но также может означать бросок в самом конце четверти или половины игры. Если игрок выпускает мяч из рук, и сигнал сирены об окончании времени происходит в полете мяча, точный бросок все равно засчитывается.

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Теги: Новости Спорта Спорт NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
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