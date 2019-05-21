Американский боец плюнул в россиянина во время дуэли взглядов: видео

Бывший чемпион мира по боксу, а теперь боец смешанных единоборств Пол Малиньяджи не слишком сдерживал эмоции во время пресс-конференции с россиянином Артемом Лобовым.

Во время своего выступления, которое имело немало выпадов в сторону Лобова, Малиньяджи ударил россиянина микрофоном в голову. А также плюнул ему в лицо.

Вот так видео: Бразильская спортсменка жутким броском на голову нокаутировала соперницу

*BONK*



Paulie Malignaggi brought down the "hammer" on Artem Lobov during the #BKFC6 press conference! pic.twitter.com/VLZhh23d4F — MMAFighting.com (@MMAFighting) 20 травня 2019 р.

Things got a *little* heated between Paulie Malignaggi and Artem Lobov during the #BKFC6 press conference



Watch full press conference: https://t.co/SAsKATD2Mo pic.twitter.com/jmEUIZGJxU — MMAFighting.com (@MMAFighting) 20 травня 2019 р.

Драки удалось избежать благодаря охране, которая быстро оттеснила соперников друг от друга.

Плюнуть в соперника Малиньяджи пообещал и после боя против Лобова, который состоится 22 июня во Флориде. А также помочиться на соперника.

Это не первый раз Лобов и Малиньяджи конфликтуют за пределами ринга. Перед этим американец на одном из мероприятий дал пощечину россиянину.