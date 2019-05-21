Американский боец плюнул в россиянина во время дуэли взглядов: видео
Бывший чемпион мира по боксу, а теперь боец смешанных единоборств Пол Малиньяджи не слишком сдерживал эмоции во время пресс-конференции с россиянином Артемом Лобовым.
Во время своего выступления, которое имело немало выпадов в сторону Лобова, Малиньяджи ударил россиянина микрофоном в голову. А также плюнул ему в лицо.
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Драки удалось избежать благодаря охране, которая быстро оттеснила соперников друг от друга.
Плюнуть в соперника Малиньяджи пообещал и после боя против Лобова, который состоится 22 июня во Флориде. А также помочиться на соперника.
Это не первый раз Лобов и Малиньяджи конфликтуют за пределами ринга. Перед этим американец на одном из мероприятий дал пощечину россиянину.