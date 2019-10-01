Американский боксер Мартиросян был арестован за избиение жены – нанес удар головой
Претендент на титул чемпиона мира американец армянского происхождения Ванес Мартиросян, который недавно завершил карьеру, попал в руки полиции.
Бывшего боксера арестовали по обвинению в домашнем насилии, сообщает TMZ Sports.
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15 сентября Мартиросян избил свою жену во время ссоры схватив ее за руку и ударив головой в лицо. Жена смогла убежать и вызвать полицию, зафиксировав у нее синяки на руке и разбитый нос.
Боксер был арестован на следующее утро и получил предупреждение за тяжкое бытовое насилие. Позже Ванес был выпущен под залог в 50 тысяч долларов.
В мае 2018-го Мартиросян проиграл нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину в поединке за титул WBA Super и WBC.
Спорт 24 писал, что обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик попал в серьезную аварию, возвращаясь домой из тренировочного лагеря в Буковеле.