Американский боксер пообещал отправить Ломаченко на пенсию за дерзкое заявление

Непобедимый американский боксер Джервонта Дэвис (21-0, 20 КО), который владеет поясами WBA Super и IBF в легком весе, ответил на предложение 31-летнего украинского бойца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) провести бой бесплатно.

Совсем недавно украинец заявил о том, что готов драться с 24-летним американцем бесплатно. Впрочем, Дэвис не разделяет это мнение. Более того, он пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи в ринге, он отправит Василия на пенсию.

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А какого черта я должен выходить в ринг бесплатно? Ты прав, я никогда этого не сделаю. Я боксер-профессионал, старик. Если мы будем биться, обещаю, я отправлю его на пенсию,

– написал Дэвис в своем Twitter.

Интересно, что впоследствии Дэвис удалил пост с этой фразой из соцсети.

Джервонта Дэвис к своему юному для боксера возрасту успел провести 21 профессиональный бой и во всех победил. Дебютировал в боксе Джервонта в 2013 году, когда ему было всего 19 лет.

12 апреля Василий Ломаченко сразится с Энтони Кроллой. В этом бою украинец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

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