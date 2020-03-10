Американский боксер продолжает провоцировать Владимира Кличко – фото

Известный боксер Шеннон Бриггс уже не раз провоцировал экс-чемпиона мира Владимира Кличко. Ранее, американец провоцировал украинского боксера в тренировочном зале и регулярно постит в одной из соцсетей провокационные посты в сторону Владимира Кличко.

Боксер выложил пост в инстаграм, где держит голову украинского боксера на подносе. Сам Бриггс находится в форме официанта.

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Ты позволишь?,

– коротко подписал фотографию боксер.

Добавим, что свой последний поединок на профи-ринге Шеннон Бриггс провел в мае 2016 года.

В 2017 году Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.

В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей. Боролся с Виталием Кличко в бою за пояс чемпиона мира по версии WBC. Хотя он и не был нокаутирован, он получил травмы. После боя с Виталием Кличко, Шеннон Бриггз был госпитализирован в реанимационное отделение университетской клиники города Гамбурга.

В больнице у Шеннона Бриггза диагностировали переломы стенок орбит обоих глаз, кроме того, было установлено, что он повредил связки и мышцы руки.

За пределами ринга Бриггз занимается актерством. Он сделал свой телевизионный дебют в "New York Undercover" в 1995 году и с того времени появлялся в художественных фильмах "Bad Boys 2" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.

Предыдущую такую провокацию боксер постил также в инстаграме.