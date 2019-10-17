Американский боксер умер после нокаута в андекарде боя Усика

27-летний американский боксер средней весовой категории, Патрик Дэй умер в больнице Чикаго. Причиной стала черепно-мозговая травма, полученная во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

Спортсмен погиб в среду, 16 октября, после четырехдневной госпитализации, сообщает CNN.

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Поединок между Дэем и Конвеллом состоялся в ночь с 12 на 13 октября в андеркарде перед боем Александра Усика против Чазза Уизерспуна. Он должен был длиться 12 раундов, однако закончился досрочно. В 10 раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут.

Дэй не сумел подняться после него, поэтому рефери сразу позвал на ринг бригаду медиков. Боксера забрали в бессознательном состоянии.



Патрик Дэй покинул ринг на носилках / Getty Images

Уже в больнице Дэю сделали операцию на мозге. Перед тем он не мог дышать самостоятельно и находился в состоянии комы.