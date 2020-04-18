Похоже на расизм: американский боксер заявил, что не проиграет Ломаченко из-за цвета кожи
Чемпион WBC "в отпуске" Девин Хейни (24-0, 15 КО) отметился расистским заявлением относительно украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
Американца цитирует Майкл Бенсон со ссылкой на 78sportstv.
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Я никогда в жизни не проиграю белому парню. Мне нет разницы, кто там что говорит. Ни один белый парень не сможет побить меня ни в один день недели. Я могу драться с белым парнем 10 раз и побью его 10 раз,
– заявил Хейни.
Из-за травмы Девин был вынужден освободить титул и не смог провести защиту пояса в бою с Хавьером Фортуной. Из-за пандемии COVID-19 американец может успеть восстановиться до титульного боя.
В свою очередь, Ломаченко готовится к поединку с другим американцем Теофимо Лопесом. Из-за пандемии бой был отложен на неопределенный срок.
Что известно о Девине Хейни Хейни начал профессиональную карьеру в 16 лет и к 21 году успел одержать 24 победы, 15 из которых – досрочно. В рейтинге boxrec.com американец занимает пятое место в рейтинге боксеров легкого веса в мире.
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