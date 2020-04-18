Похоже на расизм: американский боксер заявил, что не проиграет Ломаченко из-за цвета кожи

Чемпион WBC "в отпуске" Девин Хейни (24-0, 15 КО) отметился расистским заявлением относительно украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Американца цитирует Майкл Бенсон со ссылкой на 78sportstv.

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Я никогда в жизни не проиграю белому парню. Мне нет разницы, кто там что говорит. Ни один белый парень не сможет побить меня ни в один день недели. Я могу драться с белым парнем 10 раз и побью его 10 раз,

– заявил Хейни.

️ Devin Haney replying to a comment about Vasyl Lomachenko: "I will never lose to a white boy in my life. I don't care what nobody got to say. Can't no white boy beat me on any day of the week. Fight a white boy ten times, I'm gonna beat him ten times." [@78SPORTSTV] — Michael Benson (@MichaelBensonn) April 17, 2020

Из-за травмы Девин был вынужден освободить титул и не смог провести защиту пояса в бою с Хавьером Фортуной. Из-за пандемии COVID-19 американец может успеть восстановиться до титульного боя.

В свою очередь, Ломаченко готовится к поединку с другим американцем Теофимо Лопесом. Из-за пандемии бой был отложен на неопределенный срок.

Что известно о Девине Хейни Хейни начал профессиональную карьеру в 16 лет и к 21 году успел одержать 24 победы, 15 из которых – досрочно. В рейтинге boxrec.com американец занимает пятое место в рейтинге боксеров легкого веса в мире.

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