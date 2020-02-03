Американский футбол: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул

В США определился победитель Национальной футбольной лиги. В матче за Супербоул сошлись "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско".

Победителем матча стал "Канзас-Сити". Хотя перед четвертым периодом команда уступала с разницей в десять очков. И до 12-й минуты заключительной четверти "Сан-Франциско" были впереди. Однако два тачдауна в конце игры принесли победу "Чифс".

Канзас-Сити – Сан-Франциско 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0)

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Квотербек "Канзас-Сити" Патрик Махоумс признан самым ценным игроком Супербоул LIV (это был 54-й розыгрыш, а все финалы обозначаются римскими цифрами). Махоумс сделал 26 точных передач из 42 на 286 ярдов, а также заработал два тачдауна.

MVP.

AFC Champion.

Super Bowl Champion.

Super Bowl MVP.

Youngest QB to win MVP and Super Bowl.@PatrickMahomes is special. #SBLIV #ChiefsKingdom pic.twitter.com/0AYtD9TPxp — NFL (@NFL) February 3, 2020

Для "Канзас-Сити" эта победа стала первой за 50 лет. В 1970 году команда получила первый и единственный титул до этого матча. Хотя именно "Чифс" играли в первом финале Супербоула в 1967 году, но уступили "Грин Бэй".

Что касается "Сан-Франциско", то команда могла повторить достижение "Питтсбурга" и "Нью-Ингленд", которые имеют по шесть побед. Однако проиграли. Команда в последний раз становилась победителем в 1995 году.

Видеообзор матча Канзас-Сити – Сан-Франциско