Американский хоккеист грубо разбил лицо россиянину Овечкину во время матча – видео

У российского хоккеиста Александра Овечкина немало фанатов в НХЛ. Но есть и те, кто восхищается его игрой, но при встрече готовы надавать ему тумаков. Один из таких – Майлз Вуд.

Он с детства увлекается игрой Овечкина. И даже написал ему письмо в 11-летнем возрасте, где пообещал стать профессиональным хоккеистом и провести силовой прием против россиянина, если тот не пришлет ему свою карточку. Тогда Овечкин никак не ответил, но когда Вуд таки стал хоккеистом (в 2016 году), перед игрой свою карточку ему таки подарил.

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Но если это уберегло Овечкина от силового приема тогда, то впоследствии уже нет. Сначала они подрались в 2018 году. А в 2020 году Вуд разбил клюшкой лицо Овечкину во время игры. Произошло это 17 января.

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 17, 2020

Но это не помогло Вуду и его "Нью-Джерси" победить на выезде. Овечкин оформил хет-трик, а "Вашингтон" победил 5:2.

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