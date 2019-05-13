Американский легкоатлет в стиле супермена "залетел" на финиш ради победы: видео

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Прыжок супермена Инфинита Такера
Прыжок супермена Инфинита Такера / Кадр из видео

Американец Инфинит Такер выиграл победу в забеге на 400 метров, финишировав в прыжке в стиле супермена.

На турнире EC Outdoor Track & Field Championships в городе Фейетвилл Инфинит Такер лидировал почти весь забег. Но после последней преграды его догнал еще один американец, Роберт Грант. Поэтому, чтобы не упустить победу, Такер прибег к несколько неожиданному решению – запрыгнуть за финишную прямую.

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Учитывая, что финиш в беге фиксируется по плечам или груди (торсу), Такер, фактически, не нарушил никаких правил. Поэтому его победа является чистой.

В соцсетях этот финиш уже назвали "прыжком супермена".

 

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Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика
Источник: 24 канал
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