Американский легкоатлет в стиле супермена "залетел" на финиш ради победы: видео
Американец Инфинит Такер выиграл победу в забеге на 400 метров, финишировав в прыжке в стиле супермена.
На турнире EC Outdoor Track & Field Championships в городе Фейетвилл Инфинит Такер лидировал почти весь забег. Но после последней преграды его догнал еще один американец, Роберт Грант. Поэтому, чтобы не упустить победу, Такер прибег к несколько неожиданному решению – запрыгнуть за финишную прямую.
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Учитывая, что финиш в беге фиксируется по плечам или груди (торсу), Такер, фактически, не нарушил никаких правил. Поэтому его победа является чистой.
В соцсетях этот финиш уже назвали "прыжком супермена".
Источник: 24 канал
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