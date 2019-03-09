Американский спортсмен неожиданно завершил карьеру ради марихуаны

Игрок американской футбольной команды "Даллас Ковбойз" Дэвид Ирвинг объявил об уходе из НФЛ (Национальная футбольная лига). Он объяснил свое решение тем, что лига отказывается смягчить правила для футболистов, которые употребляют каннабис.

1 марта НФЛ на неопределенный срок отстранила Ирвинга от участия в соревнованиях за нарушение правил, связанных с употреблением наркотиков. Футболист воспринял это как вызов и заявил, что не намерен возвращаться в игру, пока функционеры не смягчат законы и не позволят игрокам свободно курить марихуану.

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"Передай мне блант, бро. Трава ... Кто-то пристрастился к этому, кто-то — к чему-то еще. Я имею в виду, что, если я и собираюсь быть зависимым от чего-то, то пусть это будет медицинская марихуана. Это лекарства, я не рассматриваю каннабис как наркотик. В отличие от ксанакса, сероквеля и другого неадекватного дерьма, которым они вас кормят.

Как я уже говорил, речь идет не об употреблении марихуаны. Как много вы знаете игроков НБА, которые испытывают проблемы из-за этого? А как много тренеров, игроков в бейсбол, бойцов UFC, актеров? Не так много. Зато страдаем мы, футболисты.

В общем, ребята, я ухожу из НФЛ. Я больше не с ними, больше не занимаюсь этим дерьмом. Вы знаете, что на это есть много причин. С НФЛ связано слишком много дерьма. Я не собираюсь завязывать с травой без всякой причины. Травка идет впереди таблеток.

Со мной все в порядке, это мой выбор. Я так живу. Я не собираюсь, чтобы меня заставляли что-то делать. Не думаю, что, пойдя по этой дорожке, я становлюсь плохим парнем. Знаете, я всего лишь отстаиваю то, во что верю", — рассказал Ирвинг.

Что такое Национальная футбольная лига?

Это профессиональная лига Северной Америки, объединяющая команды США по американскому футболу. Футбол — это командный вид спорта с мячом. Цель игры — продвигать мяч в сторону зачетной (или конечной) зоны на половине поля соперника и зарабатывать очки. Мяч можно нести в руках, бросать и передавать товарищам по команде. Очки можно зарабатывать разными способами, включая занос мяча в зачетную зону, успешный пас в зачетную зону или забитый мяч между стойками ворот.

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