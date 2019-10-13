Американского боксера на носилках вынесли с ринга перед боем Усика с Уизерспуном: фото

Американский боксер Патрик Дэй был отправлен в глубокий нокаут в бою против Чарльза Конвелла. Оба боксера провели свой поединок перед боем Александра Усика против Чазза Уизерспуна.

Это был бой за звание чемпиона по версии USBA в первом среднем весе (до 69,9 килограмма). Бой должен был продолжаться 12 раундов, но закончился досрочной победой Конвелла в десятом раунде нокаутом. При этом еще в четвертом и восьмом раундах Дэй был в нокдауне, но продолжил бой.

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В 10 раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэй не сумел подняться после него, и судья даже не отсчитывал время, сразу же вызвав медиков на ринг. Они его забрали в бессознательном состоянии.

Уже в больнице, куда доставили Дея, ему сделали операцию на мозге. Перед тем он не мог дышать самостоятельно, и находился в состоянии комы. Но неизвестно, это медики его ввели в это состояние, или это последствия боксерского поединка.