Американского боксера раздели догола и постригли, чтобы он уложился в вес: видео

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Шон Портер
Шон Портер / Фото из открытых источников

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Шон Портер (29-2-1, 17 КО) едва сумел уложиться в лимит своего дивизиона перед первой защитой пояса.

На официальной церемонии взвешивания перед боем против Йордениса Угаса (23-2, 11 КО) соперник Портера показал вес 66,2 кг при лимите в 66,67 кг. В свою очередь, чемпион перебрал 0,8 кг.

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Чтобы уложиться в вес, американец пошел на крайние меры – разделся догола и состриг часть дредов. И это ему помогло.


Шону Портеру обрезали волосы

Портер сохранил титул, как минимум до воскресного боя с Угасом. Но команда Шона радовалась так, будто их боец только что провел защиту, а не просто сделал вес.

Интересно, что во время того, как Портер разделся догола, его прикрывали командным флагом. Впоследствии он едва не понизили после первой неудачной попытки Портера взять вес.

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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