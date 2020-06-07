Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заключил новое соглашение с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). 43-летний специалист продолжит возглавлять национальную команду.

По итогам XXIII конгресса УАФ было решено продлить контракт с Шевченко и его тренерским штабом до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко во время брифинга.

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Шевченко поведет сборную на Евро-2020 и ЧМ-2022

Соглашение Шевченко с УАФ было рассчитано до конца чемпионата Европы 2020, который должен был состояться в этом году. Но из-за пандемии COVID-19 Евро-2020 перенесли на 2021 год.

Именно под руководством Андрея Шевченко, который вывел сборную Украины на Евро-2020, команда выступит в 2021 году.

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В группе "сине-желтые" сыграют с Нидерландами, Австрией и еще одним соперником, который определится позже.

Также вместе с Шевченко сборная Украины выступит в Лиге наций и квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Карьера Шевченко в сборной Украины