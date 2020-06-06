Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил Центральный клинический военный госпиталь города Киева.

Легенда украинского футбола от сборной передал врачам аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 680 тысяч гривен. Также Шевченко подарил 100 очков, 100 защитных косюмов и 500 защитных масок, сообщает Tribuna.com.

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Аппарат заказали 2 месяца назад, но из-за дефицита таких устройств в мире его доставили только сейчас.

"Много раз уже национальная сборная на протяжении четырех лет посещает военные госпитали, периодически стараемся поддерживать наших военных, когда есть возможность. Мы это делали в Харькове, Киеве, Львове, и будем продолжать. И аппарат, и костюмы – для военных", – сказал Шевченко.



Сборная Украины помогла военному госпиталю в Киеве / Фото: Чемпион

Карьера Шевченко в сборной Украины