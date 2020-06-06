Андрей Шевченко подарил военному госпиталю в Киеве аппарат ИВЛ: фото
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил Центральный клинический военный госпиталь города Киева.
Легенда украинского футбола от сборной передал врачам аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 680 тысяч гривен. Также Шевченко подарил 100 очков, 100 защитных косюмов и 500 защитных масок, сообщает Tribuna.com.
Читайте также Шевченко в сборной Украины: подпишет ли наставник новый контракт с "сине-желтыми"
Аппарат заказали 2 месяца назад, но из-за дефицита таких устройств в мире его доставили только сейчас.
"Много раз уже национальная сборная на протяжении четырех лет посещает военные госпитали, периодически стараемся поддерживать наших военных, когда есть возможность. Мы это делали в Харькове, Киеве, Львове, и будем продолжать. И аппарат, и костюмы – для военных", – сказал Шевченко.
Сборная Украины помогла военному госпиталю в Киеве / Фото: Чемпион
Карьера Шевченко в сборной Украины
- Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений.
- С первой задачей во главе сборной Шевченко не справился. Наставник не вывел команду на чемпионат мира 2018 года.
- Уже осенью 2018 года под руководством Шевченко "сине-желтые" выиграли свою группу в Лиге наций и поднялись в высший дивизион.
- Также Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Украина впервые выиграла свою группу, в которой одолела действующих чемпионов Европы – португальцев.
- Национальная команда сыграет на Евро-2020 в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.