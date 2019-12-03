Андрей Лунин – пятый среди лучших молодых футболистов 2019 года: фото и видео с церемонии

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Андрей Лунин с девушкой на вручении Золотого мяча / Faisal HQ

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Вальядолид", стал одним из лучших молодых футболистов года по версии France Football.

20-летний голкипер сборной Украины занял 5 место в голосовании Kopa Trophy.

К слову: Де Лигт – лучший молодой футболист, Алиссон – вратарь: результаты церемонии France Football

Обладателем приза Kopa Trophy-2019, который вручается футболисту моложе 21 года, стал защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт. В тройку также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Фелиш ("Бенфика"/"Атлетико").

В этом году Андрей в составе юниорской сборной Украины U-20 победил на чемпионате мира.

Отметим, что Андрей Лунин пришел на вручение "Золотого мяча" 2019 года со своей девушкой Анастасией. Очень эффектно и стильно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la próxima vez В следующий раз

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#BallonDOR

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Рейтинг Kopa Trophy:

1. Маттейс де Лигт ("Ювентус")
2. Джейдон Санчо (Боруссия Д)
3. Жоау Фелиш ("Бенфика"/"Атлетико") .;
4. Винисиус Жуниор ("Реал")
5. Андрей Лунин ("Леганес"/"Вальядолид")
6. Маттео Гендузи ("Арсенал")
6. Кай Хавертц ("Байер")
8. Мойзе Кин ("Ювентус")
9. Самуэль Чуквузе ("Вильярреал")
9. Ли Кан Ин ("Вален").

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Теги: Новости Спорта Андрей Лунин Золотой мяч Футбол Спорт
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