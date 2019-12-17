Андрей Лунин может уйти в аренду в клуб испанской Сегунды

Андрея Лунина могут снизить в классе. Украинский голкипер "Реала" может продолжить карьеру во втором по престижности дивизионе Испании Сегунде.

Зарубежная пресса сватает вратаря в "Альмерию". Эта команда борется за выход в Примеру.

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Сейчас Лунин находится в аренде в "Вальядолиде". Уже четыре месяца Андрей ждет свой дебют.



Андрей Лунин

Украинец имеет статус резервного голкипера. Это не устраивает ни Лунина, ни его клуб "Реал". Молодому вратарю нужна игровая практика, поэтому Андрею ищут новую команду.

Смотрите видео о переходе Андрея Лунина: