Андрей Лунин не поможет молодежной сборной Украины в плей-офф на ЧМ-2019

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Украинский вратарь Андрей Лунин не сыграет в плей-офф Чемпионата мира U-20, который проходит в Польше.

Голкипер мадридского "Реала" сможет принять участие в матчах отбора к Евро-2020 с основной сборной Украины, как сообщает официальный сайт УАФ.

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Тренерский штаб национальной сборной вызвал Андрея Лунина. Таким образом, Лунин пропустит 1/8 финала ЧМ U-20 3 июня.

Голкипер прибудет в расположение главной команды страны с молодежной сборной Украины 1 июня – также к коллективу Шевченко присоединятся защитник "Яблонца" Эдуард Соболь и нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец.

Ранее главная сборная потеряла из-за травмы вратаря "Динамо" Дениса Бойко. Команда должна сыграть 7 июня против Сербии и 10 июня против Люксембурга.

Андрей Лунин накануне отбил пенальти в матче Чемпионата мира U-20 против Нигерии. Это позволило нашей команде добыть ничью, которая вывела украинцев в 1/8 финала с первого места в группе.

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Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу Андрей Лунин Теннис
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