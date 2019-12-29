Андрей Лунин неожиданно может вернуться играть в Украину

Украинский голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин снова может оказаться в УПЛ.

СК "Днепр-1" работает над переходом украинца, ведь Лунин так и не смог получить практику в других клубах, утверждает "Динамомания".

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На данный момент Лунин выступает на правах аренды за испанский "Вальядолид", но провел за клуб лишь один матч за полсезона. Также не удалось вратарю как следует проявить себя и в "Леганесе", где Андрей находился в аренде в прошлой кампании.

По данным источника, вернуть в УПЛ Лунина может необходимость игровой практики накануне Евро-2020.

Сейчас "Реал" рассматривает возможность возвращения Лунина из аренды в "Вальядолиде" в январе. Была информация об интересе к голкиперу со стороны европейских клубов. Также Лунин ранее выступал за "Днепр".