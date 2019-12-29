Андрей Лунин неожиданно может вернуться играть в Украину
Украинский голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин снова может оказаться в УПЛ.
СК "Днепр-1" работает над переходом украинца, ведь Лунин так и не смог получить практику в других клубах, утверждает "Динамомания".
Читайте также: Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе "Вальядолида": милое фото
На данный момент Лунин выступает на правах аренды за испанский "Вальядолид", но провел за клуб лишь один матч за полсезона. Также не удалось вратарю как следует проявить себя и в "Леганесе", где Андрей находился в аренде в прошлой кампании.
По данным источника, вернуть в УПЛ Лунина может необходимость игровой практики накануне Евро-2020.
Сейчас "Реал" рассматривает возможность возвращения Лунина из аренды в "Вальядолиде" в январе. Была информация об интересе к голкиперу со стороны европейских клубов. Также Лунин ранее выступал за "Днепр".
Выбор редакции
-
Украинцы Подручный и Меркушина заняли второе место на Рождественской гонке: результаты28 декабря , 21:48
-
Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году28 декабря , 15:00
-
Итоги боксерского года для украинцев: от невероятных побед до обидных поражений28 декабря , 08:45