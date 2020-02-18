Андрей Лунин неожиданно остался без главного тренера
Испанский клуб "Овьедо", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, принял решение досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Хавьером Росадой.
Соглашение со специалистом было рассчитано до 30 июня, но неудовлетворительные результаты команды подтолкнули руководство к кардинальным мерам, информирует официальный сайт клуба.
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Росада возглавлял "Овьедо" с 30 июня 2019 года. Сейчас "Овьедо" находится в зоне вылета испанской Сегунды, идет на 19-м месте и отстает от 18-го "Альбасете" на 1 балл.
- Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин выступает в "Овьедо" на правах аренды. При Росаде он провел в стартовом составе все 6 матчей за "Овьедо".
- Следующий матч команда Лунина проведет 23 февраля дома против "Луго".
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