Андрей Лунин поддержал звездного Икера Касильяса, у которого случился инфаркт: фото

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / twitter.com

Украинский футболист Андрей Лунин, который принадлежит к мадридскому "Реалу", но выступающий за "Леганес", поддержал звездного вратаря Икера Касильяса.

Во время тренировки "Порту" в среду, 1 мая, Икеру Касильясу стало плохо. У него диагностировали инфаркт миокарда, и сразу госпитализировали.

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Бывшего футболиста мадридского "Реала" поддержали ряд экс-партнеров и футболистов, с которыми он пересекался на футбольном поле.

Слова поддержки испанцу выразил украинский голкипер Андрей Лунин. "Выздоравливай скорее. И побольше сил", – написал Лунин в Instagram.

Касильяс, скорее всего, завершит карьеру футболиста после перенесенного инфаркта, сообщает Marca. По данным ресурса, источники португальского клуба сообщают, что у испанского 37-летнего вратаря мало шансов продолжить выступления за "Порту".

Окончательное решение пока не принято, но, скорее всего, Касильясу придется завершить карьеру после операции на сердце.

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Теги: Спорт Андрей Лунин Футбол
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