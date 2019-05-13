Андрей Лунин принял важное решение относительно своего будущего в "Реале"

"Леганес" хочет сохранить в своих рядах арендованного у "Реала" вратаря Андрея Лунина. В клубе ценят украинца и поражены его работой на тренировках.

Сам Лунин также хотел бы остаться в "Леганесе", сообщает Marca.

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"Леганес" должен будет получить одобрение Зинедина Зидана и "Реала", так как вратарь может вернуться на "Сантьяго Бернабеу", чтобы быть вторым после Тибо Куртуа.

Основной голкипер "Леганес" Иван Куэльяр еще может покинуть клуб этим летом, и, учитывая то, насколько высоко ценится Лунин, у Пеллегрино не возникнет сомнений в том, что он станет первым номером, если останется.

Андрей Лунин в текущем сезоне сыграл в шести матчах в Кубке и чемпионате Испании. В воскресенье, 12 мая, он вышел на поле впервые с 9 марта.

"Леганес" после 37 туров Ла Лиги занимает 13 место. Следующий поединок команда проведет против "Уэска".

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