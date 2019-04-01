Андрей Лунин раскрыл секрет своих отбитых пенальти: видео

31 Читати новину українською
Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Голкипер "Леганеса" Андрей Лунин пошутил, отвечая на вопрос, в чем секрет его хорошей игры во время пенальти.

Об успехе своих отбитых пенальти футболист рассказал в программе "Профутбол".

Читайте также: Стало известно, при каких условиях Зидан может вернуть украинца Лунина в "Реал"

"Я не знаю. Нет никакого секрета, наверное. У Худжамова спросите, он мастер в этом. Может, я и начал отбивать пенальти из-за того, что надел перчатки, которые делает его компания", – сказал Лунин.

Спорт 24 писал, что Лунин с первых минут начал матч "Леганеса" против "Атлетико" (0:1) и отразил пенальти в исполнении Сауля.

Андрей Лунин выступает за "Леганес" на правах годичной аренды из "Реала". На его счету всего 5 матчей за "огурцов" во всех турнирах.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Президентские выборы-2019: как и за кого голосовали украинцы заграницей
сегодня
6080
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Андрей Лунин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Леклер лишь третий
31 марта 20:24 Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Леклер лишь третий
71
Гвоздик – Нгумбу: видео боя
31 марта 07:44 Гвоздик – Нгумбу: видео боя
2201
"Челси" победил "Кардифф" благодаря голу на последней минуте матча: видео
31 марта 18:17 "Челси" победил "Кардифф" благодаря голу на последней минуте матча: видео
80
Ракицкий забил бомбезний первый гол за "Зенит": видео
31 марта 16:24 Ракицкий забил бомбезний первый гол за "Зенит": видео
721
Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео
31 марта 13:54 Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео
216
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук