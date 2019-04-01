Андрей Лунин раскрыл секрет своих отбитых пенальти: видео
Голкипер "Леганеса" Андрей Лунин пошутил, отвечая на вопрос, в чем секрет его хорошей игры во время пенальти.
Об успехе своих отбитых пенальти футболист рассказал в программе "Профутбол".
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"Я не знаю. Нет никакого секрета, наверное. У Худжамова спросите, он мастер в этом. Может, я и начал отбивать пенальти из-за того, что надел перчатки, которые делает его компания", – сказал Лунин.
Спорт 24 писал, что Лунин с первых минут начал матч "Леганеса" против "Атлетико" (0:1) и отразил пенальти в исполнении Сауля.
Андрей Лунин выступает за "Леганес" на правах годичной аренды из "Реала". На его счету всего 5 матчей за "огурцов" во всех турнирах.
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