Андрей Лунин впервые прокомментировал свою адаптацию в новом клубе

Андрей Лунин недавно на правах аренды перебрался в состав аутсайдера Сегунды – клуб "Овьедо". Несмотря на не самое лучшее турнирное положение, украинский вратарь доволен ситуацией.

Андрей Лунин прокомментировал Marca свое пребывание в новой команде.

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Мы набрали очко и продолжаем работать. Для "Овьедо" очень важно добавить. Мы хотели заработать три очка, но это был сложный матч. Мне очень комфортно в "Овьедо". Для меня важно играть, и сейчас я играю. Я верю, что тренер продолжит доверять,

– заявил Андрей.

26 января Андрей Лунин провел матч за "Овьедо". Команда украинца встречалась с "Жироной" – 1:1. Для Лунина это уже третий подряд выход в основном составе "Овьедо". Украинец пропустил во всех трех матчах 4 гола.

После 25 туров "Овьедо" находится на девятнадцатом месте и команде грозит вылет из Сегунды. Следующий матч "Овьедо" проведёт 2 февраля против "Альбасете" Романа Зозули.