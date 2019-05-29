Андрей Павелко получил еще одну руководящую должность в УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко избран председателем Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.
Такое решение было принято 29 мая на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Баку. В нем принял участие и сам президент УАФ. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Напомним, что в феврале нынешнего года на 43-м Конгрессе УЕФА в Риме Павелко уже был избран в обновленный состав исполкома организации. Его мандат будет действовать в течение четырех лет. Отметим, что Павелко в Исполкоме УЕФА заменил Григория Суркиса.
43-летний Андрей Павелко с начала 2015 года возглавляет Украинскую ассоциацию футбола. В 2017 году был избран на второй срок.
Спорт 24 писал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вызвало президента Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины) и народного депутата от БПП Андрея Павелко для дачи объяснений.
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