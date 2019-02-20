Андрей Пятов назвал сына в честь легендарного вратаря сборной СССР

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Андрей Пятов
Андрей Пятов / ФК "Шахтер"

"Шахтер" вылетел на ответный матч 1/16 Лиги Европы с "Айнтрахтом". Игра состоится в четверг, 21 февраля, в Германии.

Андрей Пятов перед вылетом на игру Лиги Европы впервые прокомментировал рождение сына Льва, пишет "Сегодня".

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Назвали Львом. В честь Льва Яшина? Можно и так считать (с улыбкой). А если серьезно, это имя выбрали с женой еще перед рождением первого ребенка. Но родилась Даша, потом Милана, потом Майя. Это для дочерей имена приходилось выдумывать, а для сына оно было готово,
– сказал вратарь "Шахтера".

Утром 15 февраля жена Юлия подарила Андрею малыша ростом 50 сантиметров и весом 3 килограмма 10 граммов.

В семье Пятовых это уже четвертый ребенок. До рождения Льва, Юля и Андрей воспитывали трех дочерей – Дашу, Милану и Майю.

Кто такой Лев Яшин? Выдающийся советский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР (1957), мастер спорта СССР международного класса, обладатель "Золотого мяча" для лучшего футболиста Европы 1963 года по версии France Football (первым среди советских футболистов получил это звание). По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) лучший вратарь в истории футбола. Лауреат Юбилейной награды УЕФА как самый выдающийся российский футболист 50-летия (1954-2003). Многие эксперты считают Яшина лучшим вратарем в истории футбола.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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