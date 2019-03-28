Андрей Пятов попал в сборную недели по версии FIFA 19

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов попал в список 23 игроков – сборную недели по версии разработчиков игры FIFA 19.

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По итогам игровой недели 28, EA Sports представила свою команду лучших футболистов. В нее попали футболисты, которые лучше всего проявили себя в течение последних семи дней. Нашлось в перечне этих игроков и место голкиперу сборной Украины Андрею Пятову. Он прекрасно проявил себя в матчах против Португалии и Люксембурга, пропустив только один гол. В первом матче Украина сыграла в ничью с Португалией. Во втором украинцы выиграли у Люксембурга благодаря автоголу уже в добавленное арбитром время. При этом Пятов не дал забить звездным игрокам сборной Португалии. Их в сборной недели нет.

В игре его карточку увеличили с 78 до 82 баллов.

Смотрите видео: Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола



Сборная недели от FIFA 19

Также место в команде недели нашлось и для защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара.

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На предыдущей неделе в сборную FIFA 19 попал другой игрок сборной Украины – Роман Яремчук.