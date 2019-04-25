Андрей Пятов приблизился к абсолютному рекорду в УПЛ
Матч 25 тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" (0:0) приблизил голкипера донецкого клуба Андрея Пятова к новому рекорду чемпионата.
Сухая серия "Шахтера" в чемпионате Украины составляет уже 745 минут. Во всех этих матчах ворота чемпионов страны защищал голкипер национальной команды Андрей Пятов.
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До рекорда первенства страны, который принадлежит Александру Горяинову (943 минуты), осталось провести две с лишним игры, а к своему личному рекорду Пятову нужно продержаться полтайма.
Интересно, что в текущем сезоне УПЛ Андрей Пятов провел 24 матча, из которых 17 были "сухими".
Спорт 24 писал, что фанаты киевского "Динамо" повесили на трибуне куклу, одетую в футболку "горняков" с номером и фамилией Жуниора Мораеса.
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