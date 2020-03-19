Андрей Пятов сделал решительное заявление, сыграет ли он на Евро-2021 за сборную Украины

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился планами на Евро-2021 и дальнейшее будущее в главной команде страны.

Об этом украинский вратарь рассказал в эфире программы "ПРОЕВРО".

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За год что-то может измениться, кто-то может куда-то перейти, бывают травмы. Жизнь изменится у кого-то, но вряд ли это повлияет на стиль игры сборной. Все покажет итоговый результат: хорошо это или плохо.

Поехать на Евро – это моя мечта, я это заслужил. Отдавать свое место никому не собираюсь. Если Андрей Николаевич скажет, что сейчас есть кто-то сильнее на моей позиции, тогда без проблем. Но никому свое место я так легко не отдам. Для меня это вызов. Перенесли евро на год? Я не собирался заканчивать с футболом и у меня еще есть достаточно сил,

– заявил Пятов.

7 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе с с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций, матчи которого были перенесены с марта на июнь нынешнего года.

Также УЕФА принял решение о возобновлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы после того, как улучшится ситуация в борьбе с коронавирусом. Европейские чемпионаты должны быть доиграны до конца июня.

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