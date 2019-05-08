Андрей Шевченко попал в число лучших футболистов за последние 25 лет
Авторитетное футбольное издание FourFourTwo в свежем выпуске журнала назвало список лучших игроков за последние 25 лет.
В рейтинг был включен 101 футболист. Украинец Андрей Шевченко занял в нем 52 позицию.
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Футбол выбрал меня. Судьба подтолкнул меня в сторону этого вида спорта, и именно поэтому я здесь сегодня. Я должен был стать футболистом. Мне всегда говорили, что терпение – лучшая из добродетелей. Вы будете достигать своих целей до тех пор, пока вы будете очень усердно работать,
– цитирует слова Шевченко FourFourTwo в его "блоке" под позицией в рейтинге.
Топ-10 рейтинга лучших футболистов мира за последние 25 лет:
1. Лионель Месси;
2. Криштиану Роналду;
3. Зинедин Зидан;
4. Роналдо;
5. Роналдиньо;
6. Тьерри Анри;
7. Хави;
8. Андрес Иньеста;
9. Паоло Мальдини;
10. Роберто Баджо.
Спорт 24 писал, что ранее Андрей Шевченко попал в список из восьми худших форвардов в истории лондонского "Челси".