Андрей Шевченко попал в число лучших футболистов за последние 25 лет

Авторитетное футбольное издание FourFourTwo в свежем выпуске журнала назвало список лучших игроков за последние 25 лет.

В рейтинг был включен 101 футболист. Украинец Андрей Шевченко занял в нем 52 позицию.

Читайте также: Шевченко трогательно поддержал легендарного Касильяса, который перенес инфаркт

Футбол выбрал меня. Судьба подтолкнул меня в сторону этого вида спорта, и именно поэтому я здесь сегодня. Я должен был стать футболистом. Мне всегда говорили, что терпение – лучшая из добродетелей. Вы будете достигать своих целей до тех пор, пока вы будете очень усердно работать,

– цитирует слова Шевченко FourFourTwo в его "блоке" под позицией в рейтинге.

Топ-10 рейтинга лучших футболистов мира за последние 25 лет:

1. Лионель Месси;

2. Криштиану Роналду;

3. Зинедин Зидан;

4. Роналдо;

5. Роналдиньо;

6. Тьерри Анри;

7. Хави;

8. Андрес Иньеста;

9. Паоло Мальдини;

10. Роберто Баджо.

Спорт 24 писал, что ранее Андрей Шевченко попал в список из восьми худших форвардов в истории лондонского "Челси".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram