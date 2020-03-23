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Андрей Шевченко попал в сборную самых дорогих футболистов мира в 2007 году: фото

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Бывший форвард "Челси" Андрей Шевченко включен в сборную самых дорогих футболистов мира в 2007 году.

По данным Transfermarkt, стоимость Шевченко тогда составляла 46 миллионов евро.

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Выше, чем нынешний главный тренер сборной Украины, тогда оценивались только Роналдиньо (80), Кака (70), Лионель Месси (60) и Тьерри Анри (50).

  • Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера по УАФ заканчивается летом нынешнего года.
  • Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.
  • 7 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу
    на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Челси Андрей Шевченко Спорт Футбол
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