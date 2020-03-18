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Андрей Шевченко рассказал, как борется с коронавирусом во время карантина

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который отыграл много лет в Италии, а сейчас проживает в Лондоне, отметил, что во время карантина из-за коронавируса избегает контактов с людьми.

Однако все же наставник "сине-желтых" играет в гольф и посещает спортзал.

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Веду себя осторожно. Играю в гольф, занимаюсь в зале, однако стараюсь не взаимодействовать с людьми максимально. Мой друг из Ломбардии подхватил коронавирус. Ему было тяжело, однако сейчас он дышит самостоятельно. Много горячей воды, чая, он серьезно сбросил вес, но поправляется,
– рассказал La Gazzetta dello Sport Андрей Шевченко

Также главный тренер сборной Украины по футболу посоветовал болельщикам во время изоляции пересмотреть финал Лиги чемпионов-2003, где он забил решающий гол во время серии пенальти.

"Что посмотреть? Финал ЛЧ-2003 на "Олд Траффорд" между "Миланом" и "Ювентусом". Можно еще посмотреть финальный поединок чемпионата мира-2006 или же "миланское дерби", – советует Шева.


Правила поведения во время карантина/ Инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Андрей Шевченко Футбол
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