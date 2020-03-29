Андрей Шевченко: Ситуация с коронавирусом очень похожа на чернобыльскую аварию

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением относительно эпидемии коронавируса, а также рассказал, как проводит карантин.

Шевченко, поддержав жителей Италии в связи с пандемией коронавируса, сравнил ситуацию с распространением этого заболевания с последствиями аварии на ЧАЭС 1986 года.

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У меня все хорошо, я живу за городом (речь о Лондоне) и заперт в доме в течение почти 10 дней. Единственное решение – уважать правила правительства, то есть оставаться дома и дать врачам возможность выполнять свою работу, которая действительно огромна. Они герои нашего времени. Их нужно поблагодарить за все, что они делают.

Я прожил момент, очень похожий на этот (речь об аварии на Чернобыльской АЭС). Тогда мне было девять лет. Мы должны избегать глупого поведения. Никто из нас не может быть уверен, что не заразился вирусом. Мы не должны выходить на улицу, мы должны думать не только о себе, а и о тех людях, для которых инфекция станет большой проблемой,

– отметил Андрей Шевченко в интервью sport.sky.it.

Что известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС?

Техногенная экологически-гуманитарная катастрофа произошла на ЧАЭС в ночь на 26 апреля 1986 года в городе Припять Киевской области. Реактор перегрелся и произошли 2 тепловых взрыва, в результате которых был разрушен и сам реактор, и четвертый энергоблок ЧАЭС.



Вследствие катастрофы в воздух было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевщины.



Всего из области было эвакуировано около 130 тысяч человек. По официальным данным, радиоактивное поражение получили около 600 тысяч человек. Сейчас вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера по УАФ заканчивается летом нынешнего года.

Сборная Украины по футболу предложила главному тренеру команды Андрею Шевченко новый контракт.

Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе с с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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