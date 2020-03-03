Андрей Шевченко впервые оценил соперников сборной Украины в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2020/2021.

"Сине-желтые", которые в 2018 году пробились в высший дивизион, попали в группу А4. Там нашими оппонентами будут сборные Швейцарии, Испании и Германии. Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

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– Каким для вас получился жребий?

– Я думаю, что это уже достижение – попасть в группу с сильнейшими командами Европы. Никогда не ожидал слабых соперников. Да, нам выпали сильные команды, но тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие команды не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку удачной. В этой квалификации все команды сильные.

– Как вы себя чувствуете в компании других команд элиты? Приятно находиться среди таких сборных?

– Наша команда только недавно добилась определенного успеха. Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе. Посмотрим, как у нас это получится. Было очень многое сделано для попадания в Лигу А. Для каждого из игроков это отличная мотивация – показать свои силы на фоне сильнейших команд Европы и мира. Закрепиться здесь будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту.

– С кем из этой тройки соперников хотелось встретиться меньше всего?

– Знаете, я думаю, чем сильнее команда, тем интереснее будет проверить себя. Никакого давления на нашу сборную нет. Турнир еще не начался. Он создан для того, чтобы получить определенный шанс пройти квалификацию через Лигу наций. Но прежде всего – это возможность получить опыт, сыграть с достойными оппонентами. Нас ждут игры с Испанией, Германией, Швейцарией – командами топ-уровня.

Календарь матчей

1-й тур: 3-5 сентября 2020 года.

2-й тур: 6-8 сентября 2020.

3-й тур: 8-10 октября 2020.

4-й тур: 11-13 октября 2020 года.

5-й тур: 12-14 ноября 2020 года.

6-й тур: 15-17 ноября 2020 года.

Финальный раунд турнира: 2-6 июня 2021.

Что такое Лига наций УЕФА

Это международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводиться под руководством УЕФА. Частота проведения турнира – раз в 2 года, выявление победителя – по нечетным годам. Первым победителем Лиги наций стала сборная Португалии.



Две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.