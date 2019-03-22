Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в будущем мечтает поработать в клубе.

По словам рулевого "сине-желтых", он рассматривает вариант с ежедневной работой. Шевченко добавил, что в клубе ему будет проще донести до игроков свои идеи и мысли.

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Вижу ли я себя в роли тренера национальной сборной на всю жизнь? Конечно, нет. Как только я закончу с национальной командой, с удовольствием пойду работать в любой клуб. В сборной, к сожалению, не хватает времени на индивидуальную работу с футболистами. Работая в клубе, гораздо легче донести до игроков свои идеи, принципы, мысли,
– цитирует Шевченко Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал So Foot.

К слову, Андрей Шевченко работает в тренерском штабе сборной Украины с февраля 2016 года, а с июля того же года является главным тренером национальной команды.

Сейчас он готовит главную команду страны к битве первого тура отборочного раунда к Евро-2020. 22 марта сборная Украины сыграет на выезде против действующих чемпионов континента – сборной Португалии.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Новости Спорта Андрей Шевченко
Источник: 24 Канал
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