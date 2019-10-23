Андрею Ярмоленко 30 лет: "Вест Хэм" поздравил украинца веселым видео
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко празднует 30-летие. Английский "Вест Хэм", за который выступает игрок, решил поздравить его видео.
На официальной странице "Вест Хэма" в твиттере опубликовано видео. На нем показаны голы, которые Ярмоленко забивал за "молотобойцев", в том числе в ворота "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед". А также часть из интервью украинца с другими игроками "Вест Хэма".
К слову: Хитрый финт Ярмоленко в матче с португальцами стал лучшим по версии УЕФА: видео
Стоит напомнить, что значительную часть прошлого сезона Ярмоленко пропустил из-за травмы.
Это стоит увидеть: Малиновский забил гол в ворота "Манчестер Сити": видео
Поздравили Ярмоленко с юбилеем и в Украинской ассоциации футбола.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии