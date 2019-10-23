Андрею Ярмоленко 30 лет: "Вест Хэм" поздравил украинца веселым видео

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко празднует 30-летие. Английский "Вест Хэм", за который выступает игрок, решил поздравить его видео.

На официальной странице "Вест Хэма" в твиттере опубликовано видео. На нем показаны голы, которые Ярмоленко забивал за "молотобойцев", в том числе в ворота "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед". А также часть из интервью украинца с другими игроками "Вест Хэма".

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Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7!

Have a great day, Yarmo! pic.twitter.com/kLyXZvYJsU — West Ham United (@WestHam) October 23, 2019

Стоит напомнить, что значительную часть прошлого сезона Ярмоленко пропустил из-за травмы.

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Поздравили Ярмоленко с юбилеем и в Украинской ассоциации футбола.