Андрею Шевченко – 43: самые большие достижения легенды украинского футбола

Легендарный украинец, наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко 29 сентября отмечает свой 43-й День рождения.

Андрей Шевченко награжден высшей государственной наградой – "Герой Украины". Заслуженный мастер спорта Украины. В 2003 году стал первым украинцем, который выиграл Лигу Чемпионов. В 2004 году стал третьим украинцем, который получил "Золотой мяч" – приз, вручаемый лучшему футболисту Европы.

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Шевченко – лучший бомбардир сборной Украины в истории (48 мячей). Трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды – чемпионата Италии. Второй бомбардир за всю историю "Милана". Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины.

Андрею Шевченко – 43: что нужно знать о легенде украинского футбола

Лучшие моменты в карьере Андрей Шевченко

Забил оба гола в матче 1/4 финала Лиги чемпионов-1998/99, когда "Динамо" выбило из борьбы "Реал", на тот момент действующего победителя турнира. Киевляне в третий раз в своей истории вышли в полуфинал;

Андрей Шевченко забил два гола в ворота "Реала"

Взгляд Шевченко перед победным пенальти в ворота Буффона в 2003-м стал олицетворением непоколебимой решимости и одним из самых ярких кадров из славной еврокубковой летописи "россонери";

С 14 голами в матчах с "Интернационале" Шевченко является лучшим снайпером в истории "дерби делла Мадоннина". Один из них болельщики "Милана" не забудут никогда: открывшись под передачу в штрафную, Шева первым касанием убрал Иван Кордоба, а вторым – отправил мяч в ворота Франческо Тольдо. Было это в полуфинале Лиги чемпионов-2002/03.

Андрей Шевченко вне футбола

Шевченко является отцом четырех сыновей (Джордан, Кристиан, Александр, Райдер-Габриэль). Крестный отец старшего сына – Джордана – Сильвио Берлускони.

Андрей Шевченко с сыновьями

Пробовал свои силы в украинской политике. В результате партия Шевченко не сумела пройти в парламент.

Является профессиональным игроком в гольф, в 2011 году выиграл серебро чемпионата Украины, а в 2013 году стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.

Андрей Шевченко – профессиональный игрок в гольф

Также Андрей Шевченко снялся в фильме под названием "Последний ультрас" о нелегкой судьбе фанатов. Кроме того, в активе украинца – роль в комедии "Футбольный тренер-2".

В 2013 году открыл футбольную школу в Тбилиси, совместно с Кахой Каладзе и Криштиану Роналду.

Редакция 24tv.ua присоединяется к поздравлениям с Днем рождения Андрея Шевченко! Желаем все новых побед, завоеванных вершин и завоеванных трофеев!