Англичане чаще всего спрашивают про нового президента, войну, Усика и Ломаченко, – Ярмоленко

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / betnews365.com

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, о чем у него больше всего спрашивают в Англии. На "туманном Альбионе" Ярмоленко играет за лондонский "Вест Хэм".

По словам Ярмоленко, больше всего в Англии интересуются новым президентом и войной.

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Спрашивают о новом президенте, войне. Интересуются, какая ситуация в Киеве и Донецке. Также часто спрашивают о наших боксерах – Усике и Ломаченко,
– сказал Ярмоленко.

Андрей признался, что хотел посетить поединок Ломаченко – Кэмпбелл. Но решил раньше прилететь в Киев и провести время с семьей.

Свой последний матч за "сине-желтых" Ярмоленко сыграл еще 16 октября 2018 года. Андрей Шевченко заявил, что Ярмоленко сможет сыграть против Литвы.

Поединок квалификации Евро-2020 Литва – Украина состоится 7-го сентября в Вильнюсе.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Вест Хем Андрей Ярмоленко
Источник: Sport.ua
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