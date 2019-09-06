Англичане чаще всего спрашивают про нового президента, войну, Усика и Ломаченко, – Ярмоленко

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, о чем у него больше всего спрашивают в Англии. На "туманном Альбионе" Ярмоленко играет за лондонский "Вест Хэм".

По словам Ярмоленко, больше всего в Англии интересуются новым президентом и войной.

Читайте также: Литва – Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Спрашивают о новом президенте, войне. Интересуются, какая ситуация в Киеве и Донецке. Также часто спрашивают о наших боксерах – Усике и Ломаченко,

– сказал Ярмоленко.

Андрей признался, что хотел посетить поединок Ломаченко – Кэмпбелл. Но решил раньше прилететь в Киев и провести время с семьей.

Свой последний матч за "сине-желтых" Ярмоленко сыграл еще 16 октября 2018 года. Андрей Шевченко заявил, что Ярмоленко сможет сыграть против Литвы.

Поединок квалификации Евро-2020 Литва – Украина состоится 7-го сентября в Вильнюсе.