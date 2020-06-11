Большинство футболистов чемпионата Англии выступили в поддержку акции "Жизни темнокожих имеют значение".

По информации портала ESPN, игроки английской Премьер-лиги хотят выйти на матчи первого тура после карантина с надписью "Black Lives Matter" вместо фамилий на спине.

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Инициаторами идеи являются Шеймус Коулмен ("Эвертон"), Трой Дини ("Уотфорд") и Эктор Бельерин ("Арсенал"). Кроме того, несколько команд Премьер-лиги планируют встать на колено перед первым матчем после возобновления чемпионата на следующей неделе.

Официальной позиции АПЛ относительно такого предложения игроков пока нет. Рестарт сезона намечен на 17 июня.

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