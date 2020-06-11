В Англии хотят убрать фамилии с футболок футболистов для поддержки Джорджа Флойда
Большинство футболистов чемпионата Англии выступили в поддержку акции "Жизни темнокожих имеют значение".
По информации портала ESPN, игроки английской Премьер-лиги хотят выйти на матчи первого тура после карантина с надписью "Black Lives Matter" вместо фамилий на спине.
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Инициаторами идеи являются Шеймус Коулмен ("Эвертон"), Трой Дини ("Уотфорд") и Эктор Бельерин ("Арсенал"). Кроме того, несколько команд Премьер-лиги планируют встать на колено перед первым матчем после возобновления чемпионата на следующей неделе.
Официальной позиции АПЛ относительно такого предложения игроков пока нет. Рестарт сезона намечен на 17 июня.
Убийство Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда якобы за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком.
- Во время задержания полицейский Дерек Шовин стал Флойду коленом на шею. На видео задержания видно, как Флойд умолял отпустить его.
- Когда медики приехали, Флойд затих и прекратил просить о помощи.
- США всколыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. В Вашингтоне и в других крупных городах США объявили комендантский час.
- Протесты вышли за пределы США. В частности, митинговали в Париже, Амстердаме, Лондоне и других городах.
- 4-го июня в Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом. Во время нее память Флойда почтили молчанием, которое длилось 8 минут и 46 секунд. Столько времени полицейский Дерек Шовин давил коленом шею афроамериканца.