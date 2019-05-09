Английская команда судится с пенсионером, который утверждает, что создал клубную эмблему

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"Вулверхэмптон"
"Вулверхэмптон" / skysports.com

На известный английский клуб "Вулверхэмптон" подал в суд пенсионер, который утверждает, что он создал клубную эмблему, когда был школьником.

Питер Дэвис, которому 70 лет, говорит, что он нарисовал эмблему с головой волка в 1960-х годах и вошел в конкурс, который вела художественная галерея в городе Уэст-Мидлендс (Западный Мидленд), сообщает Sky Sports.

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Он обратился с жалобой на авторские права в Высокий суд, утверждая, что он нарисовал эскизы, которые стали знаком "волков", после того, как учитель попросил его продемонстрировать понимание теоремы Паскаля.

Теорема, составленная французским математиком Блезом Паскалем, утверждает, если шестиугольник вписан в круг или любое другое коническое сечение (эллипс, параболу, гиперболу, даже пару прямых), то точки пересечения трех пар противоположных сторон лежат на одной прямой.

Питер Дэвис, бывший руководитель строительной компании, говорит, что его понимание геометрической теории привело его к созданию знаков для животных, которые позже были использованы "Вулверхэмптоном".

Боссы клуба отрицают его претензии, и адвокаты пытались "вытянуть" дело еще в прошлом году.

В чемпионате Англии "Вулверхэмптон" располагается на седьмом месте. В последнем туре "волки" сыграют против "Ливерпуля".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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